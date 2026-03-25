Un fondo statunitense sta negoziando l'acquisto di un edificio nel centro di Milano, noto come Palazzo Hoepli, che ospita una libreria storica. L’immobile ha un valore stimato di circa 20 milioni di euro. L’accordo potrebbe portare alla cessione della libreria, considerata una delle più antiche e rinomate della città. La trattativa è in fase avanzata.

Un fondo statunitense sarebbe in fase avanzata per l’acquisto di Palazzo Hoepli, edificio situato nel centro di Milano e sede della storica libreria. Il valore dell’operazione immobiliare si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, anche se la cifra non è stata confermata ufficialmente. La trattativa coinvolge la fiduciaria collegata ai fratelli Barbara, Matteo e Giovanni Hoepli. Si tratta di un passaggio rilevante che riguarda non solo l’immobile, ma anche il futuro dell’attività commerciale ospitata al suo interno. Quando chiuderà la libreria Hoepli. La negoziazione ha già prodotto una conseguenza concreta: è stata definita una data per la cessazione dell’attività della libreria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Hoepli, palazzo storico da 20 milioni in vendita agli americani: addio alla storica libreria

Articoli correlati

Addio alla libreria Hoepli? Milano si ribella: "Diventi bottega storica per salvarsi"Clienti, affezionati e, soprattutto, dipendenti non si arrendono alla chiusura della storica casa editrice e libreria Hoepli di Milano.

Leggi anche: Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo per 20 milioni: quali soluzioni per i lavoratori

Una raccolta di contenuti su Hoepli palazzo storico da 20 milioni in...

Temi più discussi: Hoepli, conclusa a Milano la vendita del palazzo storico; La storica libreria Hoepli di Milano è stata messa in liquidazione; Hoepli, non chiude soltanto una libreria; Milano, palazzo Hoepli venduto a un fondo Usa: la libreria chiuderà il 30 aprile e locali liberi per fine giugno.

Hoepli, conclusa a Milano la vendita del palazzo storicoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Hoepli, conclusa a Milano la vendita del palazzo storico pubblicato il 22 Marzo 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

Milano, palazzo Hoepli venduto a un fondo Usa: la libreria chiuderà il 30 aprile e locali liberi per fine giugnoDopo la liquidazione lo «sfratto». Laura Limido, liquidatrice della Hoepli ha annunciato ufficialmente che «il 30 aprile la libreria chiude», ma il preliminare non è stato ancora registrato ... milano.corriere.it

Con la chiusura della storica Libreria Hoepli, Milano perde un pezzo della sua storia. Da oltre 150 anni punto di riferimento culturale milanese, Hoepli si avvia alla chiusura. L’assemblea dei soci di Hoepli S.p.A. ha deliberato lo scioglimento della società e la s - facebook.com facebook

Hoepli liquidata perché l'Italia è finita. Il calo delle vendite è figlio di un atteggiamento diverso dei lettori nei confronti della scienza, pilastro del marchio Di Antonio Gurrado x.com