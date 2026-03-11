Quando la cura diventa metodo | infermieristica tra storia e innovazione al centro di un incontro

Un incontro dedicato alla storia e alle innovazioni nel campo infermieristico ha riunito professionisti e studiosi per esplorare come la cura si sia evoluta nel tempo. Si sono analizzati i legami tra le pratiche del passato, come le lettere ottocentesche e i dati raccolti durante la guerra di Crimea, e le metodologie attuali che affrontano la fragilità nelle corsie ospedaliere. L’obiettivo è stato mettere in luce come la professione si trasformi attraverso le epoche.

Esiste un filo rosso, sottile e d'acciaio, che lega i fiori pressati nelle lettere ottocentesche di Giorgina Saffi ai dati statistici raccolti da Florence Nightingale nei campi di Crimea, fino alle moderne corsie dove la ricerca infermieristica sfida l'invisibilità della fragilità. Questo filo è.