Sanremo apre Casa Vessicchio un luogo di incontro in memoria del maestro

Beppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra, viene ricordato con l’apertura di “Casa Vessicchio” a Sanremo, realizzata per onorare la sua carriera e il suo contributo musicale. La nuova struttura funge da punto di ritrovo per appassionati e musicisti, che possono condividere ricordi e approfondire la storia artistica del maestro. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi fan e amici, creando un momento di confronto vivo e spontaneo.

È stata inaugurata a Sanremo "Casa Vessicchio", uno spazio culturale dedicato alla memoria del direttore d'orchestra Beppe Vessicchio. Sarà un punto di incontro fra le arti e la cultura La 76ª edizione del Festival di Sanremo si arricchisce di un nuovo spazio culturale dedicato alla memoria e alla visione artistica di Peppe Vessicchio, il celebre direttore d'orchestra recentemente scomparso, amatissimo dal pubblico e punto di riferimento della musica italiana. Dal 23 al 28 febbraio sul lungomare Vittorio Emanuele II di Sanremo è stata inaugurata "Casa Vessicchio", un hub aperto alla creatività, alla formazione e all'incontro tra le arti in occasione del Festival.