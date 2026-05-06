Caruso rilancia | il recupero di Pianettori

Un rappresentante delle autorità ha annunciato il rilancio dell’intervento di recupero dell’invaso di Pianettori, dopo che circa 800 ettari di bosco sono andati distrutti da un incendio. La dichiarazione arriva in seguito alla richiesta di dichiarare lo stato di calamità, che però è stata respinta. Nessuna altra informazione sui tempi degli interventi o sulle cause dell’incendio è stata comunicata.

"Recupero dell’invaso di Pianettori. E lo stato di calamità non serve dopo che sono in fumo 800 ettari di bosco. Perché l’incendio sul Monte Faeta è stato domato con molta fatica, c’è sollievo per lo scampato pericolo ma restano interrogativi sulla gestione dell’emergenza e sulla manutenzione del territorio necessaria per la salvaguardia del territorio e delle risorse naturalistiche". E‘ quanto afferma Domenico Caruso, consigliere comunale di Noi Moderati a Capannori che in una nota aggiunge: "Non bisogna ignorare che il fronte del fuoco ha minacciato seriamente l’abitato di Vorno e solo un benevolo cambio nella direzione del vento che ha soffiato verso San Giuliano Terme, ha evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni, scongiurando una catastrofe.🔗 Leggi su Lanazione.it

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