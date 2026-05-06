Cartura sfilata solenne per i 50 anni del Gruppo Alpini

A Cartura si è tenuta una sfilata solenne per celebrare i 50 anni del Gruppo Alpini, con una partecipazione numerosa di membri e cittadini. Durante l’evento sono stati ricordati i volontari che hanno contribuito alla storia del gruppo e si sono ricordate le azioni compiute durante il terremoto del Friuli nel 1976. La manifestazione ha coinvolto diversi alpini, che hanno sfilato con uniformi e bandiere lungo le vie del paese.

?? Cosa scoprirai Chi sono i membri che hanno segnato la storia del gruppo? Come hanno reagito gli alpini al terremoto del Friuli nel 1976? Perché il legame con la comunità è così profondo dopo cinquant'anni? Quali sfide attendono le nuove generazioni di alpini a Cartura??? In Breve Celebrazioni iniziate il 18 aprile con concerto del coro La Torre di Este. Partecipazione di senatore Antonio De Poli, Elisa Venturini, Giorgia Bedin e Matteo Cecchinato. Carlo Casellato, presidente Ana Padova, h .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cartura, sfilata solenne per i 50 anni del Gruppo Alpini Notizie correlate Sisma Friuli, 50 anni dopo: il treno degli Alpini a Pinzano? Cosa scoprirai Come può il modello Friuli garantire la sicurezza delle zone pedemontane? Perché il Decimo Cantiere è considerato il simbolo della... Friuli, 50 anni dal sisma: a Pinzano un treno per rendere omaggio alla solidarietà degli alpiniÈ arrivato intorno alle 9 a Pinzano al Tagliamento il treno degli Alpini, convoglio storico che rientra nel programma delle celebrazioni del 50esimo...