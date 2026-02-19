Animazione Cartoons on the Bay dal 27 al 30 maggio a Pescara

Roma, 19 feb. (askanews) – Tre decenni di racconto e valorizzazione della creatività digitale che hanno fatto la storia dell'animazione in Italia e costruito il prestigio internazionale di un riconoscimento Rai alle eccellenze di settore. Cartoons on the Bay – International Animation and Transmedia Festival festeggerà i suoi primi trent'anni di vita con una speciale edizione celebrativa in programma dal 27 al 30 maggio 2026, anche quest'anno ospitata negli spazi dello storico edificio Aurum oltre che in altri luoghi nevralgici della città di Pescara. Il Paese ospite di questa edizione sarà il Belgio.