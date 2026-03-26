Al Teatro de’ Servi è in scena lo spettacolo intitolato LEI, scritto da Federico Maria Giansanti e diretto da Riccardo D’Alessandro. La rappresentazione mette in evidenza tematiche legate alle emozioni e alle dinamiche relazionali, attraverso un racconto che combina elementi di introspezione e narrazione teatrale. Lo spettacolo è rivolto a un pubblico interessato a confrontarsi con storie di vita e sentimenti complessi.

Cosa: Lo spettacolo teatrale LEI, scritto da Federico Maria Giansanti e diretto da Riccardo D’Alessandro.. Dove e Quando: Teatro de’ Servi, Roma; dal 2 al 5 aprile 2026.. Perché: Una commedia brillante e fresca che esplora le diverse sfumature dell’amore attraverso le peripezie di tre giovani attori.. Il sipario del Teatro de’ Servi si apre su una narrazione che parla la lingua della contemporaneità, portando in scena le fragilità e gli entusiasmi della giovinezza. Dal 2 al 5 aprile 2026, approda nella storica sala romana lo spettacolo LEI, un’opera nata dalla penna di Federico Maria Giansanti e affidata alla regia di Riccardo D’Alessandro.... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - LEI: l’amore e il caos creativo al Teatro de’ Servi

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