Carta IoStudio 2026 | come richiedere i nuovi vantaggi alle scuole

Per accedere ai vantaggi della Carta IoStudio 2026, gli studenti devono scaricare il modulo PDF disponibile online e farlo firmare dai genitori. La domanda compilata e firmata deve essere consegnata di persona presso le scuole di riferimento. Questa procedura permette agli studenti di usufruire degli sconti e delle agevolazioni previste dalla carta. Le istruzioni precise per la richiesta sono disponibili sui siti delle scuole e delle istituzioni coinvolte.

? Cosa scoprirai Come si ottiene il modulo PDF per attivare gli sconti?. Dove bisogna consegnare fisicamente la domanda firmata dai genitori?. Quali settori sono esclusi dai pagamenti per proteggere i minori?. Quando vengono gestite le richieste inviate dopo la fine dell'anno?.? In Breve Richiesta tramite modulo PDF da 257 kb presso le segreterie scolastiche.. Beneficio esteso a tutti gli studenti delle scuole secondarie statali e paritarie.. Evoluzione da anagrafe 2005 a borsellino elettronico con collaborazione Poste Italiane.. Sconti disponibili su musei, cinema, libri e servizi tecnologici tramite Mappa Offerte.. Le famiglie degli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado devono presentare la domanda per la Carta dello Studente IoStudio presso le segreterie scolastiche per ottenere i nuovi vantaggi del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carta IoStudio 2026: come richiedere i nuovi vantaggi alle scuole Notizie correlate Disturbi alimentari, 100mila euro alle scuole siciliane: la guida pratica per richiedere i fondiLa Regione Sicilia stanzia 100mila euro per le scuole, con l'obiettivo di prevenire i disturbi alimentari e promuovere l'educazione alla nutrizione. Carta docente 2026 attiva dal 9 marzo, importi e chi la può richiedereIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che a partire da oggi 9 marzo sarà attiva la Carta del docente, il bonus riservato agli... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Borse di studio 2025/26, definiti gli importi in Emilia-Romagna: fino a 250 euro. Coinvolti oltre 22mila studenti; Detrazione spese zanzariere 2026 nel 730: come funziona e come ottenerla; Borse di studio 2025/2026: importi e beneficiari in Emilia-Romagna; Date pagamento Assegno Unico Maggio 2026: chi lo riceve prima e per chi slitta. Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio04/05/2026 - La Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione ha approvato con Decreto Dirigenziale UOS Istruzione n. 170 del 30/04/2026 (pubblicato sul BURC n. 23 del 04/05/2026), ... regione.campania.it IOSTUDIO – REGIONE CAMPANIA BORSE DI STUDIO 2025/2026 PUBBLICATA GRADUATORIA PROVVISORIA Con Decreto Dirigenziale (D.D.) n.170 del 30/04/2026, pubblicato sul BURC n. 23 del 04/05/2026, è stata approvata la graduatoria provviso - facebook.com facebook