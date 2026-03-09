Carta docente 2026 attiva dal 9 marzo importi e chi la può richiedere

Dal 9 marzo è attiva la Carta del docente 2026, il bonus destinato agli insegnanti italiani per sostenere i costi della formazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto che sarà possibile richiederla a partire da questa data, con dettagli sugli importi e le modalità di accesso già disponibili. La carta rappresenta un incentivo concreto per i docenti che desiderano aggiornarsi.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che a partire da oggi 9 marzo sarà attiva la Carta del docente, il bonus riservato agli insegnanti per agevolarne la formazione. Avrà un valore di 383 euro e potrà essere richiesto attraverso il portale del dicastero, accedendo tramite strumenti di identità digitale. La platea dei beneficiari è stata allargata sensibilmente rispetto allo scorso anno, ma i fondi sono rimasti di fatto gli stessi. Quindi il corrispettivo che il bonus fornirà a ogni docente sarà più basso. Nello scorso anno scolastico era di 500 euro. Come ottenere la Carta del docente. Come annunciato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Istruzione, il 9 marzo è il primo giorno del 2026 in cui i docenti possono richiedere la Carta del docente, uno dei principali bonus alla formazione degli insegnanti nel nostro Paese.

