Disturbi alimentari 100mila euro alle scuole siciliane | la guida pratica per richiedere i fondi

28 feb 2026

La Regione Sicilia ha deciso di destinare 100mila euro alle scuole dell'isola, con l'intento di sostenere iniziative di prevenzione dei disturbi alimentari e di promuovere l’educazione alla nutrizione tra gli studenti. Il fondo sarà distribuito attraverso una guida pratica che le istituzioni scolastiche potranno utilizzare per richiedere i finanziamenti. La misura coinvolge le scuole pubbliche e private presenti sul territorio siciliano.

La Regione Sicilia stanzia 100mila euro per le scuole, con l'obiettivo di prevenire i disturbi alimentari e promuovere l'educazione alla nutrizione. Gli istituti possono richiedere fino a 5.000 euro entro il 21 marzo tramite PEC. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

