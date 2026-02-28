Disturbi alimentari 100mila euro alle scuole siciliane | la guida pratica per richiedere i fondi

La Regione Sicilia ha deciso di destinare 100mila euro alle scuole dell'isola, con l'intento di sostenere iniziative di prevenzione dei disturbi alimentari e di promuovere l’educazione alla nutrizione tra gli studenti. Il fondo sarà distribuito attraverso una guida pratica che le istituzioni scolastiche potranno utilizzare per richiedere i finanziamenti. La misura coinvolge le scuole pubbliche e private presenti sul territorio siciliano.

