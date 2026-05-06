Carragher | No a Conte per il Chelsea meglio Cesc Fabregas

Un ex calciatore ha espresso una preferenza per Cesc Fabregas come possibile allenatore del Chelsea, ritenendo che sia una scelta migliore rispetto a un altro candidato. Ha anche menzionato altri profili validi, oltre a Fabregas e a un altro giocatore, senza specificarne i nomi. Inoltre, ha criticato la gestione della proprietà, sostenendo che questa stia compromettendo l’identità storica del club.

? Cosa scoprirai Chi sono gli altri profili validi oltre a Fabregas e Luis?. Perché la gestione della proprietà sta distruggendo l'identità del club?. Come può un nuovo tecnico gestire un gruppo così frammentato?. Quali errori di mercato hanno causato il collasso strutturale dei Blues?.? In Breve Carragher propone Filipe Luis e Andoni Iraola come alternative tecniche al Chelsea.. La gestione societaria causa instabilità dopo soli dodici mesi dall'acquisto dei talenti.. Il Chelsea ha subito una sconfitta contro la formazione riserve del Nottingham Forest.. Il club cerca un successore definitivo per l'interim di Callum McFarlane.. Jamie Carragher ha escluso Antonio Conte dalla corsa per la panchina del Chelsea, indicando invece Cesc Fabregas come una delle figure più interessanti nel tecnico attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carragher: “No a Conte per il Chelsea, meglio Cesc Fabregas Notizie correlate Cesc Fabregas ritrova Antonio Conte da avversario in Como-Napoli. Il retroscena ai tempi del Chelsea? In Sintesi La sfida di campionato tra Como e Napoli rappresenta un incrocio suggestivo tra Cesc Fabregas e Antonio Conte. Leggi anche: Cesc Fàbregas non pensa al Chelsea: “Penso che continuerò a fare l’allenatore del Como” Tutti gli aggiornamenti Como, Fabregas applaude il Napoli: Hanno fatto una grande stagione, merito a ConteA quarantotto ore dalla delicata sfida contro i partenopei, il tecnico del Como Cesc Fabregas prende la parola in conferenza stampa ... gonfialarete.com «I capitoli più importanti sono stati Wenger e Conte»: dalla Spagna a riportare il Como tra le grandiDai successi con l’Arsenal fino all’arrivo a Como: ripercorriamo la carriera di un campione che, anche a 39 anni, continua a scrivere la storia ... laprovinciadicomo.it