Carpi studenti del Meucci e di Boyarka insieme in un progetto
Gli studenti della terza K dell'Istituto Meucci e quelli del Ginnasio Malyutyanka di Boyarka, città vicino a Kiev, hanno partecipato a un progetto comune. Hanno collaborato, anche se a distanza, per approfondire i temi dell’Agenda 2030 dell’Onu e riflettere sul futuro. La collaborazione tra le due scuole rappresenta un esempio di scambio culturale tra le città di Carpi e Boyarka.
Hanno lavorato insieme, anche se a distanza, approfondendo i punti dell’Agenda 2030 dell’Onu con uno sguardo al futuro: sono gli studenti e le studentesse della terza K dell’Istituto Meucci e i "colleghi" del Ginnasio Malyutyanka di Boyarka, città del distretto di Kyev a cui Carpi è legata da un.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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