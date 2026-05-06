Carpi studenti del Meucci e di Boyarka insieme in un progetto

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti della terza K dell'Istituto Meucci e quelli del Ginnasio Malyutyanka di Boyarka, città vicino a Kiev, hanno partecipato a un progetto comune. Hanno collaborato, anche se a distanza, per approfondire i temi dell’Agenda 2030 dell’Onu e riflettere sul futuro. La collaborazione tra le due scuole rappresenta un esempio di scambio culturale tra le città di Carpi e Boyarka.

Hanno lavorato insieme, anche se a distanza, approfondendo i punti dell’Agenda 2030 dell’Onu con uno sguardo al futuro: sono gli studenti e le studentesse della terza K dell’Istituto Meucci e i "colleghi" del Ginnasio Malyutyanka di Boyarka, città del distretto di Kyev a cui Carpi è legata da un.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Torna lo spray a scuola, sei studenti del "Meucci" al pronto soccorso

Ti punisco, ma non ti espello. Le sanzioni a scuola, dal castigo ai percorsi educativi strutturati: il progetto del Meucci-Fanoli di Cittadella. “Ecco cosa facciamo”. INTERVISTAAll’Istituto Meucci-Fanoli di Cittadella le sospensioni si trasformano in percorsi educativi strutturati.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Carpi celebra la Festa dell'Europa al Tecnopolo con gli studenti; Festa dell’Europa al Tecnopolo con gli studenti carpigiani; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: le iniziative di mobilitazione; I quattro Istituti superiori di Carpi in campo per la prova d'atletica del Trofeo Avis Sport.

carpi studenti del meucciStudenti del Meucci e di Boyarka insieme in un progettoHanno lavorato insieme, anche se a distanza, approfondendo i punti dell’Agenda 2030 dell’Onu con uno sguardo al futuro: sono gli studenti e le studentesse della terza K dell’Istituto Meucci e i colle ... sassuolo2000.it

carpi studenti del meucciFesta dell’Europa al Tecnopolo con gli studenti carpigianiSaranno gli studenti e le studentesse del liceo Fanti e dell’istituto Meucci i protagonisti dell’iniziativa in programma venerdì 8 maggio, a partire dalle 15.30, al Tecnopolo di Carpi per celebrare la ... sassuolo2000.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.