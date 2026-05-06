Carpi studenti del Meucci e di Boyarka insieme in un progetto

Gli studenti della terza K dell'Istituto Meucci e quelli del Ginnasio Malyutyanka di Boyarka, città vicino a Kiev, hanno partecipato a un progetto comune. Hanno collaborato, anche se a distanza, per approfondire i temi dell’Agenda 2030 dell’Onu e riflettere sul futuro. La collaborazione tra le due scuole rappresenta un esempio di scambio culturale tra le città di Carpi e Boyarka.