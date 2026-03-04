Torna lo spray a scuola sei studenti del Meucci al pronto soccorso

A Carpi, all’Istituto Meucci, sei studenti sono finiti al pronto soccorso questa mattina dopo che si è reso necessario l’intervento dei sanitari poco dopo le 11. La situazione ha generato preoccupazione tra insegnanti e studenti, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze che hanno portato all’intervento. La scuola ha confermato l’accaduto senza approfondimenti.

Ancora un episodio, questa volta a Carpi. Nessuna conseguenza grave per i ragazzi Mattinata di apprensione all'Istituto Meucci di Carpi, dove oggi, poco dopo le ore 11, si è reso necessario l'intervento dei soccorsi sanitari. Qualcuno ha infatti spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di uno dei servizi igienici della scuola, saturando l'aria con la sostanza urticante. A farne le spese sono stati sei alunni minorenni. I ragazzi, pur essendosi allontanati molto in fretta dal locale, non sono riusciti a evitare l'inalazione dello spray, iniziando ad accusare una forte tosse e sintomi da irritazione alle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sei studenti bevono acqua dal rubinetto della scuola: tre al pronto soccorso. Ordinanza del sindaco vieta l’uso dell’acquaSei studenti di una scuola media in provincia di Verona hanno bevuto acqua direttamente dal rubinetto del bagno negli spogliatoi al termine della...

Spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola: evacuati gli studenti, due portati in ospedalePistoia, 23 gennaio 2026 – Due studenti sono stati portati in ospedale (in codice giallo) per intossicazione dovuta a spray al peperoncino.

