Dopo il ponte del Primo maggio, i prezzi della benzina sono aumentati nuovamente, con un incremento di circa 8 euro per un pieno in Puglia. Gli automobilisti si trovano a affrontare un rialzo dei costi nei distributori, segnato da un rapido aumento delle tariffe nel giro di pochi giorni. L’incremento si aggiunge alle variazioni dei prezzi già registrate nelle settimane precedenti.

Nuova batosta per gli automobilisti italiani al rientro dal ponte del Primo maggio. E questa volta a trainare i rincari è la benzina, che in pochi giorni registra un’impennata significativa, mentre il gasolio mostra un andamento opposto, con lievi ribassi. Il risultato è un aumento sensibile dei costi per milioni di cittadini, con effetti evidenti anche in Puglia. «Una stangata ha colpito gli automobilisti che sono rientrati dal Ponte del Primo maggio», denuncia Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. La benzina I dati parlano chiaro: tra il Primo maggio e il 5 maggio il prezzo della benzina è aumentato di oltre 17 centesimi al litro, con un incremento medio di 17,1 centesimi sulla rete stradale e 17,2 centesimi in autostrada.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Caro benzina: aumentano i prezzi dopo il Ponte. In Puglia +8 euro il pieno

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