Carmelo Cinturrino resta in carcere i giudici | Incapace di autocontrollo

Carmelo Cinturrino, poliziotto del commissariato Mecenate, rimane in carcere con l’accusa di aver ucciso un uomo nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio, durante un controllo antidroga. I giudici hanno deciso di confermare la custodia cautelare, ritenendo che l’uomo fosse incapace di autocontrollo al momento dell’episodio. La vicenda si riferisce a un delitto avvenuto nel quartiere, che ha portato all’arresto del poliziotto.

Resta in carcere Carmelo Cinturrino, poliziotto del commissariato Mecenate in carcere per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Milano che nella giornata di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate I giudici del Tribunale del Riesame su Carmelo Cinturrino: “Incapace di autocontrollo, deve rimanere in carcere”Il 20 marzo 2026 i giudici del tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per Carmelo Cinturrino, accusato di aver... Carmelo Cinturrino resta in carcere per omicidio. ««Metodi intimidatori, nessun spirito collaborativo»»Resta in carcere l'assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I giudici su Cinturrino: Assoluta indifferenza per la vita umana; I giudici su Cinturrino: Incapace di autocontrollo, non può uscire dal carcere; Sul poliziotto che sparò a Rogoredo gravano quaranta ipotesi di reato; Studio Aperto: Arrestato il nipote di Totò Riina Video. Carmelo Cinturrino resta in carcere, i giudici: Incapace di autocontrolloLo hanno deciso i giudici del riesame che hanno bocciato la richiesta di arresti domiciliari chiesti dai legali del poliziotto del commissariato Mecenate ... milanotoday.it I giudici del Tribunale del Riesame su Carmelo Cinturrino: Incapace di autocontrollo, deve rimanere in carcereUna marcata incapacità di autocontrollo: è questa una delle motivazioni presenti nell'ordinanza firmata dai giudici del Tribunale del Riesame che hanno confermato la custodia cautelare in carcere ... fanpage.it “L’ho visto tutto nudo" e Carmelo Cinturrino, "che lo picchiava con il martello". È questo un altro particolare che è emerso dai verbali dei testimoni. Il poliziotto in carcere per omicidio, avrebbe svestito e picchiato un disabile per cercare droga nel bosco di Rogor - facebook.com facebook