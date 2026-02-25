carmelo cinturrino resta in carcere per omicidio metodi intimidatori nessun spirito collaborativo

Resta in carcere l'assistente capo del Commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Il gip di Milano Domenico Santoro non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nessun «spirito collaborativo» nell'interrogatorio di ieri dell'agente, che ha ammesso solo «aspetti che risultavano» già acclarati nelle indagini, come di aver «alterato la scena del delitto» mettendo la pistola finta, mentre per il resto dichiarazioni non credibili come su quel colpo esploso, a suo dire, con intento solo «intimidatorio», perché spaventato. In più i suoi «metodi intimidatori» nelle operazioni, che lui ha negato, trovano «conferma» nelle testimonianze. Si legge ancora nell'ordinanza. La ricostruzione «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Gip Milano, Cinturrino resta in carcereResta in cella l'assistente capo di polizia, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. (ANSA) ... ansa.it

Convalidato l'arresto di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il pusher si difende: «Ho perso la testa, ma non prendevo soldi»L'assistente capo ha confermato la ricostruzione degli inquirenti, ma ha negato di aver mai chiesto il pizzo ai pusher. I testimoni: «Girava con un martello, che usava per i pestaggi» ... milano.corriere.it

Vittorio Pisani, capo della polizia: "Via la divisa a Carmelo Cinturrino, lo destituiamo subito. Ha tradito" Niente più divisa per Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia fermato per l'omicidio volontario del 28enne ucciso con un proiettile alla testa nel - facebook.com facebook

"Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Il giro di spaccio Carnevale". Così avrebbe risposto Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato di aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio al boschett x.com