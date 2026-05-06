Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo pubblicato il volume

È stato recentemente pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte di Lucca un nuovo volume dedicato a Carlo Ludovico Ragghianti e al suo approfondimento sul Medioevo. Il libro si concentra sul rapporto tra il critico e l’epoca medievale, analizzando i suoi studi e le sue interpretazioni. La pubblicazione si inserisce in un percorso di valorizzazione della figura di Ragghianti e del suo contributo agli studi artistici e storici.

E’ stato pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte di Lucca, il libro “Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo: prospettive aperte”, che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno internazionale svoltosi il 19 ottobre 2024 a Milano nella sede della Fondazione Insula Felix e dal 23 al 26 ottobre 2024 a Lucca alla Fondazione Ragghianti, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio. Il convegno, coordinato da Paolo Bolpagni, Marco Collareta e Martina Corgnati, curatori anche del volume degli atti, con la segreteria scientifica di Laura Violi e Maria Francesca Pozzi, si era articolato in cinque giornate, con il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo, pubblicato il volume Notizie correlate Eugenio Larosa presenta il suo ultimo volume “Essere donna tra Medioevo e Rinascimento”Sabato 28 febbraio, presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Faenza (Palazzo Laderchi, Corso Giuseppe Garibaldi 2), sarà... Leggi anche: ‘I campi di Salò’, presentazione del volume di Carlo Spartaco Capogreco Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fondazione Ragghianti, pubblicati gli atti del convegno internazionale del 2024; Il censimento visivo di tre decenni di storia fiorentina a Villa Bardini. Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo, pubblicato il volumeE’ stato pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte di Lucca, il libro Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo: ... lanazione.it Fondazione Ragghianti, pubblicati gli atti del convegno internazionale del 2024'Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo: prospettive aperte' si è svolto fra Milano e Lucca con i massimi esperti del periodo storico ... luccaindiretta.it Lucca: pubblicati atti convegno “Ludovico Ragghianti e il Medioevo” Pubblicato in Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte di Lucca, il libro “Carlo Ludovico Ragghianti e il Medioevo: prospettive aperte”. Il volume raccoglie gli atti dell’omonimo convegno - facebook.com facebook