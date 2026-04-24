‘I campi di Salò’ presentazione del volume di Carlo Spartaco Capogreco

Lunedì 27 alle 16.30, presso l'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, si terrà la presentazione del volume ‘I campi di Salò’ scritto da Carlo Spartaco Capogreco. Il professore ordinario di Storia contemporanea dell'Università della Calabria e consigliere scientifico del Centro di documentazione ebraica illustrerà il suo lavoro in un incontro aperto al pubblico. La manifestazione si svolgerà nella sede dell'Istituto, senza altre iniziative collegate.

Lunedì 27 alle 16.30, presso l'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, verrà presentato il volume ‘I campi di Salò’ di Carlo Spartaco Capogreco, professore ordinario di Storia contemporanea dell'Università della Calabria e consigliere scientifico del Centro di documentazione ebraica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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