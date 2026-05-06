La Royal Family ha annunciato che il re e la regina consorte hanno deciso di sottoporsi a un intervento medico. La coppia, spesso sotto gli occhi dell’obiettivo durante eventi pubblici, si è mostrata unita e solidale anche in questa circostanza. La notizia ha fatto il giro dei media, che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi sulla loro salute. Durante le ultime apparizioni, hanno mantenuto un atteggiamento positivo e collaborativo.

È una coppia affiatata sotto i riflettori, ma con abitudini private che sorprendono. Re Carlo III e Regina Camilla continuano a mostrarsi complici nelle apparizioni ufficiali, tra sguardi, sorrisi e gesti d’affetto. Durante eventi pubblici e viaggi istituzionali, come il recente tour negli Stati Uniti, non sono mancati momenti di tenerezza. Un’immagine che rafforza l’idea di una relazione solida e costruita nel tempo. Eppure, dietro le quinte, emergono dettagli meno convenzionali. Secondo diverse fonti, i due sovrani non condividerebbero stabilmente la stessa camera da letto, seguendo una tradizione già diffusa nella famiglia reale britannica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Carlo e Camilla hanno deciso di farlo”. Royal Family, la terribile notizia sulla salute del re

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