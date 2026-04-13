Disappunto per le parole di Trump Migliavacca difende Papa Leone | Con lui per la pace
Il vescovo Andrea Migliavacca ha espresso disappunto per le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, ritenute offensive, e ha difeso il ruolo di Papa Leone, sottolineando il suo impegno per la pace. La posizione del vescovo riflette anche il pensiero della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e della Conferenza episcopale italiana, che si sono unite nel condannare le parole del presidente. La vicenda ha suscitato reazioni tra le istituzioni religiose e la comunità locale.
Il vescovo Andrea Migliavacca, facendo proprio anche il sentimento di tutta la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e unendosi ai pensieri espressi dalla Conferenza episcopale italiana, manifesta il proprio disappunto nell’apprendere le parole così offensive che il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”.
"Non ho paura di lui. Sono uomo di pace". Papa Leone risponde a Trump"Non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra".