Disappunto per le parole di Trump Migliavacca difende Papa Leone | Con lui per la pace

Il vescovo Andrea Migliavacca ha espresso disappunto per le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, ritenute offensive, e ha difeso il ruolo di Papa Leone, sottolineando il suo impegno per la pace. La posizione del vescovo riflette anche il pensiero della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e della Conferenza episcopale italiana, che si sono unite nel condannare le parole del presidente. La vicenda ha suscitato reazioni tra le istituzioni religiose e la comunità locale.