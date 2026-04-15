Trump e Vance attaccano di nuovo Papa Leone

Donald Trump e il suo vice hanno nuovamente criticato Papa Leone, mentre nei Stati Uniti i Democratici hanno annunciato di voler avviare una procedura di impeachment contro il Segretario alla Difesa. La vicenda coinvolge figure di spicco e si inserisce in un quadro politico già segnato da tensioni e scontri tra le parti. La notizia si inserisce in un contesto di fermento, con eventi che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Papa Leone è stato di nuovo attaccato da Donald Trump e dal suo vice, Vance. Intanto, sul fronte interno americano, i democratici annunciano la richiesta di impeachment contro il Segretario alla Difesa. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump e Vance attaccano di nuovo Papa Leone Trump e Vance attaccano di nuovo Papa Leone Notizie correlate JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia"Dopo Donald Trump, anche il vicepresidente Usa JD Vance va all’attacco di Papa Leone, “colpevole” di invocare la pace in Medio Oriente. Donald Trump afferma che la guerra in Iran è quasi finita e attacca di nuovo Papa LeoneIl presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Duro attacco di Trump al Papa. Vance: Il Vaticano si attenga alle questioni morali; Trump attacca Papa Leone: ecco come è esplosa la crisi tra USA e Vaticano; Non hanno capito il Conclave: cosa c'è dietro l'attacco di Trump a Papa Leone XIV; Papa Leone XIV contro Trump: il confronto inedito tra due americani. Trump si ritrae abbracciato a Gesù. E il suo vice Vance attacca ancora il Papa: «Dovrebbe fare attenzione quando parla di teologia»Trump pubblica un’immagine con Gesù e alimenta le polemiche, mentre Vance critica il Papa. Tensioni con il mondo cattolico e possibili effetti elettorali negli USA ... famigliacristiana.it Anche JD Vance, il vice di Trump, attacca il Papa: «Il Vaticano si occupi di questioni morali»JD Vance critica il Papa e invita il Vaticano a limitarsi alla morale. Nel suo nuovo libro Communion Vance racconta la sua conversione al cattolicesimo ... famigliacristiana.it #PreghiamoInsieme per la pace Ci uniamo alla preghiera di Papa Leone XIV, affidando a Dio il mondo intero, specialmente dove ci sono dolore, conflitto e divisione. Che il suo appello ci muova a essere strumenti di pace, incontro e fraternità. x.com IL CANTO CHE DIVENTA PREGHIERA: VERSO LA MESSA DI PAPA LEONE XIV A YAOUNDÉ L’emozione in Camerun è alle stelle! Sabato 18 aprile, il cuore di Yaoundé batterà all'unisono con quello del Santo Padre per la solenne Celebrazione Euca facebook