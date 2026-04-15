Trump e Vance attaccano di nuovo Papa Leone

Da tv2000.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e il suo vice hanno nuovamente criticato Papa Leone, mentre nei Stati Uniti i Democratici hanno annunciato di voler avviare una procedura di impeachment contro il Segretario alla Difesa. La vicenda coinvolge figure di spicco e si inserisce in un quadro politico già segnato da tensioni e scontri tra le parti. La notizia si inserisce in un contesto di fermento, con eventi che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Papa Leone è stato di nuovo attaccato da Donald Trump e dal suo vice, Vance. Intanto, sul fronte interno americano, i democratici annunciano la richiesta di impeachment contro il Segretario alla Difesa. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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