Il senatore statunitense è a Roma per una visita ufficiale che si concentra sul rafforzamento dei rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. La sua agenda prevede per giovedì 7 maggio due incontri: uno con il Papa e un altro con il cardinale Segretario di Stato Vaticano. La visita si inserisce in un momento di attenzione diplomatica tra le due entità e coinvolge figure di rilievo religioso e politico.

Prove tecniche di disgelo lungo l’asse Stati Uniti-Città del Vaticano-Italia. La settimana che si è aperta vedrà la presenza del Segretario di Stato Usa Marco Rubio a Roma. Il primo obiettivo è un incontro con Papa Leone XIV, dopo le critiche espresse dal presidente americano Donald Trump nei confronti del Pontefice. Per quanto riguarda l’Italia e il governo italiano, l’appuntamento non risulta ancora nell’ agenda della premier Giorgia Meloni pubblicata sul sito del governo, ma questo non vuol dire che i due non si vedranno a palazzo Chigi. Le diplomazie dei due Paesi sarebbero al lavoro per organizzare un incontro. L’ipotesi non viene esclusa da Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Santa Sede e Usa: ecco l’agenda della settimana

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