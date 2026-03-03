Card Parolin | Si facciano tacere le armi

Il segretario del Vaticano ha chiesto che si facciano tacere le armi in una dichiarazione pubblica. Ha rivolto un appello affinché le ostilità cessino, invitando la comunità internazionale a pregare per la pace. La sua richiesta si basa su un’esortazione a fermare i conflitti armati e a promuovere il dialogo tra le parti coinvolte.

"Chiediamo al Signore che si facciano tacere le armi". E' la speciale invocazione che il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin ha voluto esprimere "in questo particolare momento" a conclusione della Messa celebrata con numerosi esponenti delle forze armate nella basilica di San Paolo fuori le Mura per le celebrazioni del centenario dell'Ordinariato militare. Ai militari Parolin ha chiesto un momento particolare di raccoglimento e preghiera. Nell'omelia della Messa, Parolin ha spiegato che la Chiesa difende "la pace" e il "diritto internazionale".

