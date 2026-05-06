Carceri irpine la relazione annuale 2025 | numeri silenzi e responsabilità Una crisi senza emergenza

La relazione annuale 2025 sulle carceri irpine mette in luce una situazione complessa. La provincia di Avellino ospita quattro istituti penitenziari che contano circa 1.100 detenuti, mentre i posti disponibili sono 830. La differenza tra presenza e capienza evidenzia un sovraffollamento che dura da tempo. La relazione evidenzia numeri precisi, silenzi e mancanze di intervento, senza tuttavia dichiarare esplicitamente uno stato di emergenza.

La provincia di Avellino, con i suoi quattro istituti e 1.100 detenuti per 830 posti disponibili, offre nel 2025 una lettura in controluce di ciò che lo Stato italiano è disposto — o non disposto — a fare per onorare il dettato dell'articolo 27 della Costituzione.Lente sui dati: il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Relazione annuale nelle carceri campane: la fotografia di una crisi ormai cronicaAvellino, 6 maggio 2026 – Stamattina al Circolo della Stampa di Avellino, Palazzo della Prefettura, corso Vittorio Emanuele, Samuele Ciambriello ha... Leggi anche: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2025 Altri aggiornamenti Si parla di: Carceri in provincia di Avellino, il Garante dei detenuti presenta la relazione annuale. Report sulle carceri campane, sovraffollamento e tossicodipendenza le criticitàUna fotografia con poco bianco e molto nero: questa la sintesi sulla condizione delle carceri in Campania fatta dal Garante regionale delle persone detenute, Samuele Ciambriello, che ad Avellino ha pr ... ansa.it Carceri, anche in Irpinia una fotografia in bianco e neroQuesta mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha presentato la relazione annuale 2025 sullo stato delle carceri, offrendo una fotograf ... irpinianews.it