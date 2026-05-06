Il Garante regionale delle persone detenute ha presentato ad Avellino la relazione annuale del 2025 sulle carceri in Campania. La sintesi del report descrive le condizioni delle strutture penitenziarie come caratterizzate da poco bianco e molto nero, indicando una situazione complessa e difficile. La relazione evidenzia i problemi legati alla tutela della dignità umana all’interno degli istituti penitenziari della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una fotografia con poco bianco e molto nero: questa la sintesi sulla condizione delle carceri in Campania fatta dal Garante regionale delle persone detenute, Samuele Ciambriello, che ad Avellino ha presentato la relazione annuale del 2025. Il sovraffollamento resta tra le principali criticità: 7.807 detenuti per 5.500 posti disponibili negli istituti della regione. 830 i posti disponibili nelle tre case circondariali della provincia di Avellino per 1.100 detenuti reclusi. Carenze di organico anche per la Polizia penitenziaria: 3.706 gli agenti in servizio quando ne servirebbero almeno 200 in più. Altro spinoso capitolo, quello dei detenuti tossicodipendenti: 239 nelle carceri di Avellino ed Ariano Irpino per i quali da tempo si chiede il trasferimento in strutture sanitarie protette.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carceri, il report 2025 del garante: “Dignità umana da rispettare”

Notizie correlate

Nelle carceri italiane continua la strage. Per il Garante nel 2025 ci sono stati 254 morti, di cui 76 sono stati suicidi e 50 sono rimasti senza rispostaRapporto del Garantei rivela che nel 2025 i decessi nelle carceri sono stati 254, di cui 76 sono suicidi e 50 sono casi ancora da accertare Sono...

Oltre Casal del Marmo, carceri di Roma in crisi. La garante: “Due morti in una settimana a Rebibbia”Le violenza nei confronti dei minori del carcere di Casal del Marmo sono avvenute in un clima di tensione segnalato già mesi prima dalla garante...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Allarme rosso per le carceri casertane: sovraffollate e con carenza di personale; Carceri, gli istituti del Casertano 'simbolo' delle criticità del sistema; Sardegna, il paradosso delle carceri: zero sezioni a custodia attenuata e 746 detenuti in vigilanza dinamica; Carceri, sovraffollamento al 138%: allarme della garante Corea su misure alternative e reinserimento.

Report sulle carceri campane, sovraffollamento e tossicodipendenza le criticitàUna fotografia con poco bianco e molto nero: questa la sintesi sulla condizione delle carceri in Campania fatta dal Garante regionale delle persone detenute, Samuele Ciambriello, che ad Avellino ha pr ... ansa.it

Carceri in provincia di Avellino, il Garante dei detenuti presenta la relazione annualeDomani 6 maggio alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, presenterà la Relazione Annuale 2025. irpinianews.it

Nelle ore in cui è dietro alle sbarre delle carceri israeliane, la madre dell’attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato fermato durante la missione umanitaria della Flotilla, è morta in Brasile. E ora la famiglia chiede alle autorità di Tel Aviv di auto - facebook.com facebook

URGENTE! Nelle carceri iraniane ci sono centinaia di giovani condannati a morte. Ogni giorno il regime iraniano impicca i ragazzi che hanno manifestato la loro voglia di libertà. Mi chiedo, cosa vogliamo fare per salvarli Cosa intendano fare l' #Italia, la #Ger x.com