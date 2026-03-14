Oltre Casal del Marmo carceri di Roma in crisi La garante | Due morti in una settimana a Rebibbia

A Roma, le carceri di Rebibbia e Casal del Marmo sono al centro di recenti episodi di violenza e crisi. Nella settimana sono stati registrati due decessi nel penitenziario di Rebibbia, mentre nella struttura di Casal del Marmo si sono verificati atti di violenza contro minori. La garante dei detenuti aveva segnalato già mesi fa un clima di tensione nelle strutture.

Le violenza nei confronti dei minori del carcere di Casal del Marmo sono avvenute in un clima di tensione segnalato già mesi prima dalla garante Valentina Calderone. La vicenda riporta l’attenzione sulle difficoltà del sistema penitenziario romano, tra sovraffollamento, carenza di personale e servizi insufficienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Indagini sul carcere minorile di Casal del Marmo a Roma: “Agenti torturavano i detenuti”Dieci agenti del carcere minorile di Casal del Marmo sono finiti al centro di un'inchiesta della Procura di Roma: avrebbero aggredito i dentenuti. Torture nel carcere minorile Casal del Marmo, la garante del Lazio: "Accertare ogni responsabilità"Indagati 10 agenti penitenziari, con le violenze che sarebbero avvenute in zone non coperte da telecamere. Contenuti utili per approfondire Oltre Casal del Temi più discussi: Testicoli tagliati con le forbici, pugni e schiaffi: così gli agenti torturavano i minori a Casal del Marmo; Casal del Marmo, torture sui detenuti dell'Istituto penale minorile: sotto accusa dieci agenti; Torture a Casal del Marmo: agenti minacciano di tagliare testicoli ai detenuti; Sovraffollato e violento, viaggio nel carcere minorile di Casal del Marmo tra degrado e evasioni. Oltre Casal del Marmo, carceri di Roma in crisi. La garante: Due morti in una settimana a RebibbiaLe violenza nei confronti dei minori del carcere di Casal del Marmo sono avvenute in un clima di tensione segnalato già mesi prima dalla garante Valentina ... fanpage.it Il carcere degli orrori: Il Casal del marmo di Roma sotto accusa per torture e abusi sui minoriInchiesta sul carcere minorile di Casal del Marmo: violenze, abusi, droga e ricatti tra agenti e detenuti. Tutti i dettagli sulle indagini che hanno svelato un sistema fuori controllo. mam-e.it Presunti casi di tortura e pestaggi ai danni di detenuti minorenni nel carcere di Casal del Marmo a #Roma: la Procura apre un’indagine. Oltre le botte, le testimonianze parlano anche di intimidazioni e umiliazioni pesantissime. I fatti – già gravissimi di per sé, a x.com la Repubblica. . Detenuti pestati dagli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma. Parte da qui l'inchiesta che la Procura della Capitale sta conducendo su dieci poliziotti penitenziari accusati a vario titolo di torture, lesion - facebook.com facebook