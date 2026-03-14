Oltre Casal del Marmo carceri di Roma in crisi La garante | Due morti in una settimana a Rebibbia

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, le carceri di Rebibbia e Casal del Marmo sono al centro di recenti episodi di violenza e crisi. Nella settimana sono stati registrati due decessi nel penitenziario di Rebibbia, mentre nella struttura di Casal del Marmo si sono verificati atti di violenza contro minori. La garante dei detenuti aveva segnalato già mesi fa un clima di tensione nelle strutture.

Le violenza nei confronti dei minori del carcere di Casal del Marmo sono avvenute in un clima di tensione segnalato già mesi prima dalla garante Valentina Calderone. La vicenda riporta l’attenzione sulle difficoltà del sistema penitenziario romano, tra sovraffollamento, carenza di personale e servizi insufficienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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