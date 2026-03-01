Carceri fuori controllo e polizia penitenziaria allo stremo Di Giacomo | Ormai comandano i delinquenti

Le carceri italiane sono al centro di una serie di episodi che evidenziano il caos e la difficoltà delle forze dell’ordine nel gestire le strutture. Nelle ultime ore si sono verificati scontri tra detenuti in un carcere sardo e un blitz nel penitenziario di Foggia ha portato al sequestro di droga, smartphone e al ritrovamento di un detenuto su TikTok. La situazione appare sempre più critica.

"E' una vergogna senza fine. In poche ore le carceri si sono rivelate un 'girone infernale' con la rivolta di detenuti nel carcere di Oristano, il blitz nel carcere di Foggia che ha consentito di individuare un detenuto su TikTok, sequestrare droga e smartphone consegnati col 'solito' drone.