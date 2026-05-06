Carceri disperate nell’indifferenza di Nordio

Un assistente capo di 42 anni, in servizio in una casa circondariale di Torino, si è tolto la vita il 30 aprile. La sua morte ha suscitato attenzione dopo che è stato reso noto il fatto, evidenziando le condizioni di disagio nelle carceri italiane. La notizia si inserisce in un quadro di criticità che coinvolge le strutture detentive e il personale penitenziario, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o interventi ufficiali.

Carcere Sovraffollamento record con 64.436 reclusi. Oggi il commissario Doglio in audizione Carcere Sovraffollamento record con 64.436 reclusi. Oggi il commissario Doglio in audizione Aveva 42 anni e una figlia di sei, l’assistente capo palermitano in servizio nella casa circondariale di Torino che il 30 aprile scorso ha deciso di togliersi la vita nella propria abitazione. Tre giorni dopo, il 4 maggio, dietro le sbarre di quello stesso carcere in cui lavorava l’agente di polizia penitenziaria, si è suicidato Francesco Curcio, detenuto di 54 anni. Nel penitenziario torinese Lorusso e Cutugno la comunità di agenti e detenuti ha pianto così il terzo morto nel giro di due mesi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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