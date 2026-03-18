Carceri Nordio | Contro sovraffollamento ridurre carcerazione preventiva

Il ministro della Giustizia ha partecipato a Napoli al 209° Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria e ha affermato che si sta lavorando per ridurre il sovraffollamento nelle carceri, specificando l’intenzione di limitare l’uso della carcerazione preventiva. La sua visita si è concentrata sull’iniziativa, senza ulteriori dettagli sui piani o sulle misure adottate.

“Stiamo lavorando assiduamente per ridurre il sovraffollamento delle carceri “. Lo ha dichiarato il ministro delle Giustizia Carlo Nordio, giunto a Napoli per partecipare al 209° Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria svoltosi a piazza del Plebiscito. “Ci stiamo muovendo su quattro direzioni: ridurre la carcerazione preventiva, detenzioni differenziate presso le comunità per i detenuti tossicodipendenti, accordi internazionali per far scontare le pene nei territori di origine dei detenuti extracomunitari e poi nuovi penitenziari e progetti ‘recidiva zero’ che puntano sul lavoro e sul reinserimento”, ha concluso il Guardasigilli. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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209 anni di storia, disciplina e servizio allo Stato. Oggi celebriamo la Polizia Penitenziaria, donne e uomini che ogni giorno operano in condizioni difficili per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole all’interno delle nostre carceri. A loro va il nostro gr - facebook.com facebook

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