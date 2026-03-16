Mattarella l’allarme sulle carceri | Sovraffollamento e suicidi Costituzione tradita Magi | Meloni e Nordio hanno fallito

Il presidente della Repubblica ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni delle carceri italiane, evidenziando problemi di sovraffollamento e il ricorso a suicidi tra i detenuti. Ha affermato che la situazione rappresenta una violazione della Costituzione. Un commento è arrivato anche da un rappresentante politico, che ha criticato le azioni del governo e dei ministri competenti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un nuovo allarme sullo stato delle carceri italiane e di ciò che avviene al loro interno. «Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti», ha detto Mattarella incontrando il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. Una sconfitta dello Stato, appunto, se si considera quello che dovrebbe invece essere il ruolo reale del carcere in Italia. «Vi è un’esigenza che va sviluppata sempre di più, quella della finalità di reinserimento e di recupero dei detenuti. 🔗 Leggi su Open.online

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Mattarella: «I suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato» x.com

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