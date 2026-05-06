Il Garante delle carceri di Avellino ha segnalato un sovraffollamento che supera i limiti consentiti e diverse carenze all’interno della struttura. Si evidenzia una riduzione del numero di agenti di polizia penitenziaria rispetto alle esigenze, con conseguenti ripercussioni sulla sicurezza dei detenuti. Inoltre, i servizi psichiatrici presenti non riescono a soddisfare le richieste avanzate dal Garante, creando ulteriori criticità nella gestione dei pazienti.

? Cosa scoprirai Come influisce il deficit di agenti sulla sicurezza dei detenuti?. Perché i servizi psichiatrici non rispondono alle richieste del Garante?. Cosa accade a Bellizzi Irpino con così tanti detenuti tossicodipendenti?. Chi deve risolvere il problema delle liste elettorali degli agenti?.? In Breve Ad Avellino 1100 detenuti occupano solo 830 posti reali disponibili.. Mancano 32 agenti di Polizia Penitenziaria nel distretto avellinese.. Bellizzi Irpino ospita 120 dei 239 detenuti tossicodipendenti provinciali.. Maria Bottoni coordina l'Ufficio di Sorveglianza di Avellino.. Samuele Ciambriello ha presentato stamattina al Circolo della Stampa di Avellino, presso il Palazzo della Prefettura in corso Vittorio Emanuele, la Relazione Annuale 2025 che descrive una realtà penitenziaria in profonda crisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carceri ad Avellino: il Garante denuncia sovraffollamento e carenze

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