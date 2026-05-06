Un rapporto recente della garante evidenzia gravi criticità negli istituti penitenziari, tra cui un forte sovraffollamento e carenze strutturali. La mancanza di medici e psicologi all’interno delle carceri viene indicata come una delle cause delle difficoltà nel garantire assistenza adeguata ai detenuti. La relazione descrive inoltre come queste condizioni incidano sulla sicurezza complessiva, creando situazioni di tensione e disagio tra le mura carcerarie.

? Cosa scoprirai Quali criticità strutturali emergono dal rapporto della garante Carmen D'Anzi?. Come influiscono la mancanza di medici e psicologi sulla sicurezza carceraria?. Perché il sovraffollamento mette a rischio i diritti fondamentali dei detenuti?. Come può il reinserimento sociale ridurre concretamente il tasso di recidiva?.? In Breve Presentazione relazione giovedì 7 maggio ore 15.30 presso Sala Consiglio provinciale Potenza. Partecipazione del presidente Christian Giordano e del professor Samuele Ciambriello. Carenza di agenti, medici, psicologi ed educatori nelle strutture penitenziarie. Focus su suicidi e tossicodipendenze per favorire il reinserimento sociale dei detenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere: la garante D’Anzi denuncia carenze e sovraffollamento

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