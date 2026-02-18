Avellino carcere nel caos | detenuto sul tetto e cella devastata Sindacato denuncia carenze e sovraffollamento

Un detenuto ha salito il tetto del carcere di Avellino e ha distrutto una cella, causando caos tra le mura della struttura. La polizia ha dovuto intervenire per riportare la situazione sotto controllo, mentre il sindacato denuncia condizioni di sovraffollamento e carenze strutturali evidenti. Alcuni agenti hanno riferito di aver trovato le celle troppo affollate e di mancanze di personale durante i controlli quotidiani.

Tensione al Carcere di Avellino: Un Detenuto sul Tetto e la Denuncia di Carenze Strutturali. Avellino – Una giornata di forte tensione si è vissuta oggi presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto ha raggiunto il tetto dell'istituto e, nel pomeriggio, ha devastato una cella. L'episodio, avvenuto martedì 17 febbraio 2026, ha riacceso i riflettori sulle criticità del carcere, in particolare sulla carenza di personale e sul sovraffollamento, problematiche sollevate dal sindacato UIL FP Polizia Penitenziaria. L'Escalation di Tensione: Dal Tetto alla Devastazione. La giornata è iniziata con l'allarme per il detenuto che è riuscito a superare l'area passeggi e a raggiungere la copertura dell'edificio.

