Campo Sant’Anna il Comune revoca la concessione al Chieti Calcio | Decisione necessaria

Il Comune di Chieti ha deciso di revocare la concessione dell’impianto sportivo Campo Sant’Anna al Chieti Calcio. La scelta è stata presa a causa di ripetute inadempienze da parte del club, che hanno portato alla risoluzione del contratto di concessione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione, che ha evidenziato la necessità di intervenire per motivi legali e amministrativi.

L’amministrazione comunale di Chieti ha disposto la risoluzione del contratto di concessione dell’impianto sportivo Sant’Anna, affidato al Chieti Calcio, a seguito di reiterate inadempienze contestate al concessionario. A spiegare le motivazioni della decisione è l’assessore allo Sport Manuel Pantalone. «Si tratta di una scelta che dispiace profondamente ma che nasce dall’esigenza di far proseguire i lavori sul campo. L’obiettivo dell’amministrazione è sempre quello di collaborare con le realtà sportive del territorio, tuttavia di fronte a una situazione di stallo e dopo ripetuti tentativi di dialogo e solleciti formali rimasti senza esito, siamo stati costretti ad applicare quanto previsto dal contratto», afferma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Le Mulina, vince il Comune. Stop alla concessione Pegaso: "La revoca è stata legittima" Leggi anche: Firenze, ex ippodromo Le Mulina: legittima per il Tar la revoca della concessione decisa dal Comune Una selezione di notizie su Campo Sant'Anna il Comune revoca la... Discussioni sull' argomento Campo sportivo di Sant’Anna, l’opposizione attacca: Faremo accesso agli atti sui lavori; Il Comune di Chieti si riprende il campo sportivo Sant’Anna dal Chieti calcio; Chieti, stop alla gestione del campo Sant'Anna: il Comune rescinde il contratto al concessionario; Il comune di Chieti revoca la concessione per salvare i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo Sant’Anna. Chieti, stop alla gestione del campo Sant'Anna: il Comune rescinde il contratto al concessionario #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook Campo sportivo di Sant’Anna, l’opposizione attacca: "Faremo accesso agli atti sui lavori" x.com