Terni Stefano Bandecchi | Situazione insostenibile nel carcere Sovraffollamento di detenuti e gravi carenze di organico della polizia

Stefano Bandecchi denuncia un grave problema nel carcere di Terni: il sovraffollamento di detenuti e le carenze di personale di polizia. La situazione si è aggravata dopo un episodio avvenuto domenica pomeriggio, che ha spinto il presidente a contattare direttamente il direttore per esprimere solidarietà agli operatori. La carenza di organico rende difficile garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, aggravando le condizioni di vita all’interno della struttura. La questione resta critica e irrisolta.

Il primo cittadino: "I tentativi di creare disordine e di esasperare la tensione vanno respinti e non possono essere in alcun modo accettati" "Alla luce di quanto avvenuto domenica pomeriggio questa mattina ho telefonato al direttore del carcere per esprimere innanzitutto vicinanza a lui e agli operatori di polizia penitenziaria. Quanto avvenuto è grave e mette a repentaglio la sicurezza degli agenti e degli stessi detenuti. I tentativi di creare disordine e di esasperare la tensione vanno respinti e non possono essere in alcun modo accettati. Detto questo non può sfuggire che la situazione della struttura di Terni non è più sostenibile.

