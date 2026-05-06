Il consigliere regionale ha presentato un’interrogazione urgente riguardo alle condizioni di lavoro del personale sanitario nel carcere “Carmelo Magli” di Taranto. La questione riguarda in particolare gli infermieri, a cui vengono contestate condizioni di lavoro considerate indegne. La denuncia è stata fatta in seguito a segnalazioni provenienti da alcune fonti e ora sarà oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Tarantini Time Quotidiano Le condizioni di lavoro del personale sanitario nella Casa circondariale “Carmelo Magli” di Taranto finiscono al centro di un intervento del consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, che ha presentato un’interrogazione urgente. “Le condizioni di lavoro in cui operano gli infermieri presso la Casa Circondariale “Carmelo Magli” di Taranto rappresentano un quadro gravissimo e indegno di un Paese civile e appaiono al limite della decenza e lesive della dignità professionale e umana degli operatori sanitari. È inaccettabile – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – che il personale sanitario, secondo la denuncia del Presidente Provinciale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, il Dott.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Carcere di Taranto, Scalera: “Condizioni di lavoro indegne per gli infermieri”

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