Sottopasso di via Santi Martiri Avella AVS | Condizioni indegne e pericolose serve intervento urgente

Il sottopasso di via Santi Martiri, ad Avella, presenta condizioni considerate indegne e pericolose. Un consigliere uscente e ricandidato, in vista delle prossime elezioni comunali, ha evidenziato la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza dei cittadini. La sua denuncia si inserisce nel quadro delle criticità locali, con particolare attenzione alle infrastrutture pubbliche.

Il consigliere uscente e ricandidato Rino Avella, in corsa nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del candidato sindaco Lanocita, lancia un duro allarme sulle condizioni del sottopassaggio di via Santi Martiri. Attraverso un post pubblico, Avella denuncia senza mezzi termini la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Salerno, sottopasso via Santi Martiri chiuso di notte dal 13 al 17 aprile Sottopasso Santi Martiri–Dalmazia, cantiere senza fine: apertura rinviata al 15 maggioConcessi 78 giorni di proroga alla ditta: si allungano i tempi per il tunnel ferroviario nel centro città, tra carreggiate ristrette e code.