Carburanti raggiunto prezzo record per benzina | disagi in alcuni settori

Il prezzo della benzina il 6 maggio 2026 ha raggiunto il livello più alto da ottobre 2023. Alcuni settori stanno vivendo difficoltà legate all'aumento dei costi dei carburanti, che influiscono sui trasporti e sulla distribuzione. L'incremento si registra in un contesto di variazioni dei prezzi sul mercato energetico e di conseguenti ripercussioni sui prezzi al dettaglio. La situazione ha suscitato attenzione tra operatori e consumatori.

Nonostante il prolungamento del taglio alle accise fino al 22 maggio 2026, per mezzo del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile, mercoledì 6 maggio 2026 il prezzo della benzina ha raggiunto il valore più alto degli ultimi due anni e mezzo. Dire “il pieno, grazie” diventa uno dei gesti più costosi della vita di tutti i giorni. Dopo solo sei giorni dall’emanazione del decreto, si è registrato un prezzo della pompa verde self-service di 1,934 eurolitro per la rete stradale, superando il valore più alto osservato dall’11 ottobre 2023. Restano leggermente invariati il gasolio self, a 2,042 eurolitro (-1), il Gpl a 0,821 eurolitro (+1) ed il metano a 1,572 eurokg (-1).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Carburanti, raggiunto prezzo record per benzina: disagi in alcuni settori Notizie correlate Carburanti, ancora rialzi per benzina e diesel: prezzo gasolio record dal 2022(Adnkronos) – Il prezzo di benzina e diesel salgono ancora in Italia ai distributori secondo i dati diffusi oggi, 13 marzo. Carburanti razionati? Diesel e benzina esauriti in alcuni distributori del RavennateLa crisi legata alla guerra in Medio Oriente continua a farsi sentire anche da noi: oltre all'aumento dei prezzi (nonostante il taglio delle accise),... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prezzo benzina USA in aumento: scorte in calo, export record; Vola il costo del petrolio, benzina e diesel rimangono cari: i prezzi del 30 aprile in Italia; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Petrolio a 120 dollari: il conto esplode. Fertilizzanti e ortaggi, rincari record. Caro carburanti, benzina supera quota 1,9 euro al litro: prima volta in due anni?Il prezzo della benzina continua a salire. Oggi, 5 maggio, per la prima volta da due anni, supera la quota di 1,9 euro al litro. Cala leggermente il gasolio, che resta comunque quattro centesimi ... adnkronos.com A Linosa il prezzo della benzina raggiunge livelli record, cittadini esasperatiQuesta mattina è stata superata la soglia dei 3 euro al litro oltrepassando anche il costo del diesel che si aggira intorno ai 2,70euro al litro ... grandangoloagrigento.it Carburanti sempre più cari anche negli Usa, Trump verso lo stop all'export - facebook.com facebook Dall'Italia verso Israele entrano petrolio e carburanti, che servono anche a rifornire bombardieri e tank delle forze armate che ha compiuto un genocidio a gaza e che ora sta radendo al suolo il sud del Libano. Ne parliamo domenica, in un'inchiesta realizzata c x.com