Carburanti raggiunto prezzo record per benzina | disagi in alcuni settori

Da gazzetta.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo della benzina il 6 maggio 2026 ha raggiunto il livello più alto da ottobre 2023. Alcuni settori stanno vivendo difficoltà legate all'aumento dei costi dei carburanti, che influiscono sui trasporti e sulla distribuzione. L'incremento si registra in un contesto di variazioni dei prezzi sul mercato energetico e di conseguenti ripercussioni sui prezzi al dettaglio. La situazione ha suscitato attenzione tra operatori e consumatori.

Nonostante il prolungamento del taglio alle accise fino al 22 maggio 2026, per mezzo del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile, mercoledì 6 maggio 2026 il prezzo della benzina ha raggiunto il valore più alto degli ultimi due anni e mezzo. Dire “il pieno, grazie” diventa uno dei gesti più costosi della vita di tutti i giorni. Dopo solo sei giorni dall’emanazione del decreto, si è registrato un prezzo della pompa verde self-service di 1,934 eurolitro per la rete stradale, superando il valore più alto osservato dall’11 ottobre 2023. Restano leggermente invariati il gasolio self, a 2,042 eurolitro (-1), il Gpl a 0,821 eurolitro (+1) ed il metano a 1,572 eurokg (-1).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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