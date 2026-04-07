Carburanti razionati? Diesel e benzina esauriti in alcuni distributori del Ravennate

Nella mattinata di martedì, un’indagine condotta da RavennaToday ha rilevato che in circa il 30% dei distributori di carburante della città alcuni dei prodotti, come diesel e benzina, risultavano esauriti o parzialmente esauriti. La verifica ha coinvolto diversi punti vendita, evidenziando che in alcuni casi si sono verificati razionamenti o mancanze di carburante. La situazione si riferisce a distributori situati nel territorio ravennate.

La crisi legata alla guerra in Medio Oriente continua a farsi sentire anche da noi: oltre all'aumento dei prezzi (nonostante il taglio delle accise), arrivano anche i primi dubbi sulle scorte di carburante In 3 distributori su 10 il carburante è esaurito (almeno in parte). Questo il risultato del test effettuato martedì mattina da RavennaToday in alcuni distributori della città. Continua così a farsi sentire l'effetto della crisi energetica provocato dall'avvio del conflitto in Iran. Dopo l'aumento dei prezzi di diesel e benzina, ora cominciano a sorgere dubbi anche sulle scorte di carburante, con alcuni distributori che, in mattinata, avevano effettivamente esaurito alcuni tipi di carburante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Carburanti e benzina esauriti, cosa c'è dietro i cartelli nei distributori italiani e il caso acciseAlcuni cartelli con la scritta “benzina esaurita” iniziano a comparire in alcuni distributori sparsi per l’Italia e mettono in ansia i consumatori.

Carburanti: benzina a 2,55 euro al litro (Tremiti) e in alcuni distributori pugliesi gasolio verso i due euro e mezzo ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del made in ItalyAl link di seguito l’elenco dei prezzi comunicati dai distributori al ministero delle Imprese e del made in Italy: https:carburanti.

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