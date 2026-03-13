Carburanti ancora rialzi per benzina e diesel | prezzo gasolio record dal 2022

Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire nelle stazioni di servizio italiane, con il gasolio che raggiunge il livello più alto dal 2022. I dati diffusi oggi, 13 marzo, confermano un aumento nei costi dei carburanti, mentre le tariffe si mantengono in crescita. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cause o conseguenze di questa tendenza.

(Adnkronos) – Il prezzo di benzina e diesel salgono ancora in Italia ai distributori secondo i dati diffusi oggi, 13 marzo. A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent ha chiuso sopra i cento dollari al barile. La soglia era stata superata più volte. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Carburanti, ancora rialzi: gasolio self service ai massimi da giugno 2022(Adnkronos) – A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent ha chiuso sopra i cento...

Leggi anche: Il prezzo del diesel supera la benzina, la prima volta in tre anni: effetto accise sul gasolio. Verde ai minimi dal 2022

Una selezione di notizie su Carburanti ancora rialzi per benzina e...

Temi più discussi: Carburanti: Adoc, continuano i rialzi. Cosa aspetta il Governo ad intervenire?; Benzina e gasolio in rialzo, il governo schiera la Guardia di Finanza; Carburanti, prosegue la corsa dei prezzi. Oggi il tavolo con il garante; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo.

Carburanti, ancora rialzi: gasolio self service ai massimi da giugno 2022A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent ha chiuso sopra i cento dollari al barile. La soglia era stata superata più volte nelle ... adnkronos.com

Carburanti alle stelle: benzina verso i 3 euro al litro, il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincariI forti rialzi nel costo del petrolio impongono una risposta da parte dell'esecutivo, che valuta l'implementazione delle accise mobili. Il Codacons avverte: Almeno 15 centesimi di tagli ... panorama.it

Per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti provocato dalla guerra in Medio Oriente, diverse compagnie aeree rivedranno i costi dei biglietti. Ecco quali - facebook.com facebook

Meloni in Aula senza soluzioni sui carburanti: servono soldi. Pichetto: “No a reazioni emotive”. La premier continua ad aprire alle accise mobili ma dal Mef fanno ancora di conto. Di @LucaRoberto11 x.com