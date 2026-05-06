Dopo diversi mesi di indagini, i Carabinieri di Capua hanno denunciato sette persone, tra cui alcuni minorenni, in relazione a una rissa avvenuta a Porta Napoli, in cui sono state usate mazzate. Gli investigatori sono riusciti a identificare i coinvolti grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini di videosorveglianza. Tra i soggetti coinvolti ci sono giovani già noti alle forze dell’ordine, che dovranno rispondere di danni e violenza.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a identificare i colpevoli dopo mesi?. Chi sono i giovani coinvolti già noti alle forze dell'ordine?. Perché le indagini si dividono tra tribunale ordinario e minorenni?. Come influenzeranno i tabulati telefonici la determinazione delle responsabilità?.? In Breve Indagati tra 17 e 28 anni tutti stranieri residenti a Capua e comuni limitrofi.. Indagini basate su videosorveglianza e tabulati telefonici relative all'evento del 20 gennaio.. Procedimenti separati tra magistratura ordinaria e tribunale per i minorenni coinvolti.. Traumi cranici documentati causati da colpi di mazza in via Napoli.. Sette persone, tra cui alcuni minorenni, sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Capua per una violenta rissa avvenuta lo scorso 20 gennaio in via Napoli, nell’area di Porta Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capua, rissa con mazza a Porta Napoli: 7 denunciati tra cui minorenni

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