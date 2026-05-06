Capitale Italiana del Libro 2027 | Pomigliano d’Arco merita la designazione

L’aula consiliare di Pomigliano d’Arco si è riempita di cittadini e rappresentanti culturali in occasione della presentazione della candidatura della città a capitale italiana del libro 2027. La riunione ha visto la partecipazione di diverse figure del settore culturale locale, che hanno espresso il loro sostegno alla proposta. La scelta di Pomigliano d’Arco mira a valorizzare la diffusione della lettura come mezzo di sviluppo civile e sociale.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) 6 MAG 2026 – Un’aula consiliare gremita, il mondo della cultura cittadina presente in ogni sua espressione e l’idea condivisa che la lettura possa diventare uno strumento concreto di crescita civile e sociale. È stata presentata ufficialmente ieri sera la candidatura di Pomigliano d’Arco a Capitale Italiana del Libro 2027, progetto promosso dal Comune con il coinvolgimento di associazioni, scuole, librerie, fondazioni e realtà culturali del territorio. Ad aprire l’incontro sono stati il sindaco Raffaele Russo e l’assessore alla Cultura Giovanni Russo. Le conclusioni affidate allo scrittore, drammaturgo e saggista Antonio Moresco, ambasciatore della candidatura.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Capitale Italiana del Libro 2027: “Pomigliano d’Arco merita la designazione” Notizie correlate Pomigliano d'Arco aspira a diventare la nuova capitale italiana del libro: la candidaturaSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Pomigliano candidata a Capitale del Libro 2027: domani alle 18 la presentazione con Antonio MorescoLa presentazione pubblica si terrà martedì 5 maggio alle ore 18:00 nell’Aula consiliare, in un incontro aperto alla cittadinanza pensato come momento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Capitale Italiana del libro: 5 luoghi abruzzesi in corsa per il titolo; Capitale italiana del Libro, 31 le candidature presentate, tra cui quella di Sciacca - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Pistoia Capitale del Libro al centro dell’offerta culturale con un maggio di eventi per tutti i lettori; Terni tra le candidate a Capitale italiana del Libro 2027 con il progetto Letture in Cascata. Sindaco, 'tutta Pomigliano unita per candidatura a Capitale italiana del Libro'Pomigliano d'Arco capitale italiana del libro 2027: la candidatura è stata presentata ufficialmente ieri sera nell'aula consiliare del Comune. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco Raffaele Russo ... ansa.it Pistoia, bando per contributi a iniziative culturali legate a Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026Scade il 29 maggio il bando del Comune di Pistoia per contributi a progetti culturali legati a Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026. Disponibili 24.000 euro. lamilano.it Modena Capitale Italiana del Volontariato: due appuntamenti su sostenibilità, energia e responsabilità sociale d’impresa Il primo è in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17, presso il Laboratorio Aperto di Modena – ex Centrale AEM... - facebook.com facebook Sono 31 le candidature per Capitale italiana del libro 2027, incluse 7 aggregate per 92 Comuni. Una giuria selezionerà fino a 10 finalisti entro giugno 2026; designazione a luglio. cultura.gov.it/comunicato/289… x.com