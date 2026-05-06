L’allenatore ha commentato la vittoria dell’Inter, sottolineando come il capitano abbia affrontato il momento difficile dopo la sconfitta in Champions League. Ha aggiunto che la sua capacità di coinvolgere tutti i giocatori ha contribuito a mantenere alta la motivazione della squadra. Tra i temi affrontati anche la leadership di alcuni elementi chiave e le aree su cui lavorare per migliorare in prospettiva europea.

di Lorenzo Vezzaro Capello analizza il successo nerazzurro: tra la leadership di Lautaro e le mancanze per il salto europeo. In collegamento a Sky Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha tracciato un bilancio profondo sulla vittoria dello scudetto dell’Inter, soffermandosi in particolare sulla figura di Cristian Chivu. Il tecnico friulano, che ebbe il rumeno come giocatore alla Roma, ha messo in luce le qualità umane e tattiche che hanno permesso all’ex difensore di trionfare al suo primo anno sulla panchina della prima squadra, pur individuando alcuni aspetti su cui sarà necessario lavorare per competere ai massimi livelli internazionali. IL PERCORSO DI CHIVU E LA GESTIONE PSICOLOGICA – « Chivu lo acquistammo alla Roma perché era un giocatore che ci serviva, aveva grandi qualità tecniche.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello incorona Chivu: «Ha saputo gestire lo shock post-Monaco facendo sentire tutti i giocatori protagonisti»

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Capello: Chivu? Un merito e una nota negativa. Per l’Europa non è pronto, manca…«Chivu lo acquistammo alla Roma perché era un giocatore che ci serviva per costruire una coppia centrale molto interessante. Fu scelto con acume, soprattutto perché Franco Baldini lo conosceva meglio ... fcinter1908.it

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