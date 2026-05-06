Capelli da cerimonia | idee per chi vuole portarli sciolti

Per le occasioni eleganti, molte donne scelgono di indossare i capelli sciolti, un trend che si conferma anche per il 2026 secondo le sfilate di moda. Le proposte viste in passerella mostrano vari stili, dai ricci morbidi ai capelli lisci e naturali, ideali per chi preferisce un look semplice ma raffinato. Questa opzione si diffonde tra chi partecipa a matrimoni o eventi formali, diventando una scelta sempre più diffusa tra le donne di tutte le età.

Capelli da cerimonia donna 2026: le idee delle sfilate ci indicano la strada giusta. Soprattutto se si è della crew, sempre più folta, di quelle donne e ragazze che amano portare i capelli sciolti se sono invitate a un matrimonio o a un evento. Che sia formale o informale, in campagna, in città o al mare o ovunque. E ci sono davvero tanti modi per farlo. Ognuno più bello dell’altro. Basta trovare quello giusto, in sintonia anche con l’abito. E, ovviamente, con la propria personalità. Quindi, che abbiate i capelli lunghi o medi, l’idea di portarli sciolti se siete nel gruppo delle invitate è ottima. Quanto mai contemporanea. Lo dimostrano gli hairlook e le foto sotto.🔗 Leggi su Amica.it

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