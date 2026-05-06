Capannori celebra l’Europa Sabato al Teatro Arté | In varietate concordia

Celebrare l’Europa a Capannori. Lo si farà ogni anno, il 9 maggio, con un concerto, nella giornata dedicata alla festa del Vecchio Continente. "In varietate concordia" il titolo dell’esibizione musicale della filarmonica "Puccini" di Segromigno Monte, sabato 9 alle 21.15 al cinema teatro Artè. Ingresso libero. L’iniziativa è stata presentata dall’assessora alla cultura Claudia Berti, dal presidente del Corpo musicale di Segromigno, Andrea Petretti e dal presidente del consiglio comunale ed ex sindaco Luca Menesini, membro del Comitato Europeo delle Regioni, collegato da Bruxelles. "Tutto ciò è frutto di un percorso – ha spiegato l’assessora...🔗 Leggi su Lanazione.it

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