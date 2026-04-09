Blues a Capannori | l’evento gratuito tra jazz e funk al Teatro Artè

L’associazione Luccablues organizza la tredicesima edizione del Lucca Blues Festival, che si svolgerà al teatro Artè di Capannori nei giorni 11 e 18 aprile. L’evento è gratuito e propone un mix di musica jazz e funk. La manifestazione è inserita nel calendario delle iniziative culturali della zona e coinvolge artisti locali e nazionali. La rassegna si svolge in un teatro con una capienza limitata e prevede due serate consecutive.

L’associazione Luccablues riporta il Lucca Blues Festival al teatro Artè di Capannori per la tredicesima edizione, con appuntamenti fissati per l’11 e il 18 aprile. L’accesso agli eventi sarà gratuito, salvo l’esaurimento dei posti disponibili. Il teatro Artè di Capannori conferma il suo ruolo di sede della rassegna per il secondo anno consecutivo. Questa scelta organizza un calendario che prevede due serate di musica, entrambe con inizio previsto per le 21:00 e l’apertura delle porte fissata per le 20:00. L’iniziativa gode del sostegno formale del Comune, come sottolineato dall’assessora alla cultura Claudia Berti. Secondo l’amministrazione locale, l’obiettivo è consolidare l’accordo con Luccablues per promuovere una programmazione culturale che valorizzi le risorse del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blues a Capannori: l’evento gratuito tra jazz e funk al Teatro Artè Genova, The Blues Alchemy in concerto gratuito all’Empiria: rock e blues tra musica e gastronomia il 21 febbraio 2026.Sabato 21 febbraio 2026, The Blues Alchemy si esibirà gratuitamente all’Empiria – Teatro con Cucina di Genova. Il blues e il jazz tornano a vivere tra la gente: la Steve Lucignolo Band in concerto al Centro GoticoNon un palco, non luci di scena, ma il suono ruvido e autentico del blues e del jazz che prende vita tra la gente. Si parla di: Il Lucca Blues Festival ancora una volta al teatro Artè di Capannori. Il Lucca Blues Festival ancora una volta al teatro Artè di CapannoriL'edizione numero 13 della rassegna in programma l'11 e il 18 aprile. Ingresso libero fino all'esaurimento posti ... luccaindiretta.it A Capannori la cultura si sente. Spettacoli, cinema e musica. Tanti appuntamenti al Teatro ArtéProsegue con un ricco e variegato cartellone la stagione artistica del cinema-teatro Artè, promossa dall’amministrazione comunale, tra proiezioni cinematografiche (con Cineforum Ezechiele 25,17), ... lanazione.it