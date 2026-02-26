Play Dead in scena al Teatro del Popolo di Concordia con ATER Fondazione
Al Teatro del Popolo di Concordia è in scena “Play Dead”, portato in Italia dal collettivo canadese People Watching. La rappresentazione, frutto della collaborazione tra ATER Fondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo, porta sul palco un’esperienza teatrale originale e coinvolgente. La produzione, presentata per la prima volta nel nostro paese, offre un’interpretazione intensa e sorprendente, catturando l’attenzione del pubblico presente.
Grazie alla collaborazione tra i circuiti regionali ATERFondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo, arriva in Italia per la prima volta il collettivo canadese People Watching con il suo ultimo lavoro, Play Dead.Domenica 1° marzo alle ore 18 il Teatro del Popolo di Concordia, nell’ambito della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
"Dreamers”, spettacolo del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto in scena al Teatro del Popolo di ConcordiaLa stagione del Teatro del Popolo, curata da Ater fondazione, riprende nel nuovo anno con la danza d’autore.
"Innamorati", lo spettacolo di Carlo Goldoni va in scena al Teatro del Popolo di ConcordiaConcordia, 26 gennaio 2026 - Lo spettacolo che va in scena giovedì 29 gennaio al Teatro del Popolo di Concordia, nell’ambito sella stagione...
Temi più discussi: Play Dead: al Duse lo spettacolo del collettivo canadese People Watching; Play dead al Duse; Numeri acrobatici, danza e poesia del teatro: Play dead è un viaggio in un mondo fantastico; In Scena: gli spettacoli e i festival della settimana, dal 16 al 22 febbraio.
'Play Dead', del collettivo canadese People Watching al Teatro Duse di BolognaUn'ode alla resistenza creativa messa in scena con uno stile che celebra l'assurdo, la fragilità e l'energia vitale: è 'Play Dead', lo spettacolo del collettivo canadese People Watching che andrà in s ... ansa.it
Play dead al DuseIn una fusione tra acrobazia contemporanea, teatro fisico, coreografia e immagini in movimento nasce Play Dead, lo spettacolo che, lunedì 23 febbraio dalle 21, andrà in scena al teatro Duse. Lo spetta ... ilrestodelcarlino.it
#Cattolica #Spettacolo "Play Dead" (21:00) #FREETIME x.com
Il collettivo canadese People Watching debutta in Italia con "Play Dead" #Rimini - facebook.com facebook