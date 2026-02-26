Play Dead in scena al Teatro del Popolo di Concordia con ATER Fondazione

Al Teatro del Popolo di Concordia è in scena “Play Dead”, portato in Italia dal collettivo canadese People Watching. La rappresentazione, frutto della collaborazione tra ATER Fondazione e Fondazione Piemonte dal Vivo, porta sul palco un’esperienza teatrale originale e coinvolgente. La produzione, presentata per la prima volta nel nostro paese, offre un’interpretazione intensa e sorprendente, catturando l’attenzione del pubblico presente.