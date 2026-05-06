Caos Tari Ama spende 4 milioni per smaltire le pratiche Ma negli uffici c’è aria tesa
Le pratiche relative alla Tari hanno causato un caos all’interno di Ama, con un aumento delle pratiche da smaltire. La società ha speso circa 4 milioni di euro per gestire questa situazione, cercando di risolvere i disservizi. Nonostante l’implementazione di orari più estesi per l’accoglienza dei cittadini, l’azienda ha deciso di affidarsi a un operatore esterno per cercare di alleggerire il carico di lavoro negli uffici.
Il caos delle “cartelle pazze” Ama spinge l'azienda municipalizzata a correre ai ripari. Non basta il raddoppio degli sforzi con l'aumento degli orari per l'accoglienza del pubblico, serve un operatore esterno. Così è stato pubblicato un bando per reperire una realtà professionale che non solo.🔗 Leggi su Romatoday.it
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