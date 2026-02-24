L’emergenza casa | Alloggi negli ex uffici iniziativa generosa Ma servono garanzie

Il progetto di convertire ex uffici in alloggi, avviato per rispondere all’emergenza casa, crea aspettative tra i residenti. La causa principale sono le condizioni di forte carenza di abitazioni, che spinge a usare spazi inutilizzati. Tuttavia, la risposta dell’assessora Maletti indica che al momento non ci sono piani concreti o incentivi definiti. La discussione si concentra sulla necessità di definire regole chiare prima di passare ai prossimi passi.

La trasformazione degli uffici in abitazioni non trova al momento particolari riscontri. L’assessora Francesca Maletti ha risposto che è prematuro fare valutazioni rispetto a una possibilità aperta da qui ai prossimi dieci anni. Ma cosa ne pensano gli addetti ai lavori nell’ambito immobiliare? Ne parliamo con il presidente di Fimaa-Confappi (Confcommercio) Raffaele Vosino. Presidente Vosino, il bando per ora ha ricevuto meno di dieci adesioni. È un’iniziativa che può funzionare secondo lei? "L’amministrazione ha messo in campo una proposta generosa, cercando di dare una risposta a chi oggi si trova in difficoltà: penso alle famiglie, ai lavoratori, ma anche ai tanti studenti che faticano a trovare una sistemazione dignitosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ricostruzione a Santa Maria, il Comitato Casa Comune: "Chiarezza normativa, ma servono garanzie sul valore degli immobili"Il Comitato Casa Comune di Chieti, dopo l’incontro presso l’Auditorium Cianfarani, evidenzia l'importanza di una normativa chiara sulla ricostruzione a Santa Maria.

Emergenza casa, Scandicci rilancia e mette a disposizione 160 alloggiIn risposta alla crescente emergenza abitativa, il Comune di Scandicci ha annunciato la disponibilità di 160 alloggi per sostenere chi affronta difficoltà nel trovare una sistemazione.

