Caos sponsor maggioranza replica | Ghiselli porti le prove delle accuse

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione in consiglio comunale si è accesa dopo le accuse rivolte a un consigliere da parte di alcuni rappresentanti di maggioranza. La minoranza ha chiesto che vengano presentate prove concrete alle affermazioni fatte, mentre la maggioranza ha risposto contestando le accuse e chiedendo chiarimenti sui comportamenti del consigliere. La tensione tra le parti si è protratta con interventi e ripetute richieste di trasparenza.

"Il consigliere Ghiselli trasforma ogni atto amministrativo in un presunto scandalo". I consiglieri comunali di Noi del Forte ritengono "doveroso" intervenire per "ristabilire la correttezza dei fatti e respingere l’ennesimo attacco privo di fondamento" da parte di Enrico Ghiselli che ha invocato il conflitto di interesse di un consigliere-balneare che ha partecipato al voto per il documento sulle sponsorizzazioni nei bagni, avendo brandizzato il proprio stabilimento nel 2025. Il riferimento, senza girarci intorno, è a Alberto Mattugini del bagno Angelo che in passato ha stretto patnership con Paul & Shark (come appare dal profilo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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