Caos sponsor maggioranza replica | Ghiselli porti le prove delle accuse

La discussione in consiglio comunale si è accesa dopo le accuse rivolte a un consigliere da parte di alcuni rappresentanti di maggioranza. La minoranza ha chiesto che vengano presentate prove concrete alle affermazioni fatte, mentre la maggioranza ha risposto contestando le accuse e chiedendo chiarimenti sui comportamenti del consigliere. La tensione tra le parti si è protratta con interventi e ripetute richieste di trasparenza.

"Il consigliere Ghiselli trasforma ogni atto amministrativo in un presunto scandalo". I consiglieri comunali di Noi del Forte ritengono "doveroso" intervenire per "ristabilire la correttezza dei fatti e respingere l’ennesimo attacco privo di fondamento" da parte di Enrico Ghiselli che ha invocato il conflitto di interesse di un consigliere-balneare che ha partecipato al voto per il documento sulle sponsorizzazioni nei bagni, avendo brandizzato il proprio stabilimento nel 2025. Il riferimento, senza girarci intorno, è a Alberto Mattugini del bagno Angelo che in passato ha stretto patnership con Paul & Shark (come appare dal profilo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos sponsor, maggioranza replica: "Ghiselli porti le prove delle accuse" Notizie correlate Le accuse delle minoranze: "La maggioranza è rotta": "E strade al buio da anni"SANTA MARIA A MONTE "La maggioranza che governa Santa Maria a Monte non esiste più. Leggi anche: Nomine degli amministratori delle partecipate illegittime? Basile replica a Scurria: "Accuse senza basi" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caos sponsor, maggioranza replica: Ghiselli porti le prove delle accuse; Mercato di Rende, i capigruppo di maggioranza replicano duramente a Ghionna · CosenzaChannel.it; Benevento, caso Santamaria in aula: è bagarre in Consiglio; Scintille in consiglio: il caso del Comitato Edile divide maggioranza e opposizione. Caos sponsor, maggioranza replica: Ghiselli porti le prove delle accuseNoi del Forte ribatte dopo l’attacco sul voto del consigliere-balneare che nel 2025 ha brandizzato l’arenile ... lanazione.it Rebecchini si astiene: caos in maggioranzaPassa la manovra di bilancio ma la maggioranza si ‘strappa’: Il sindaco attacca il consigliere di Forza Italia Luigi Rebecchini che si è astenuto sul voto al bilancio a causa del mancato ... ilrestodelcarlino.it #sponsor Meme, filmati di cronaca e immagini generate da AI per dare senso al caos dell'"era dell'assurdo". Grey Line è una performance audio-video del collettivo torinese SPIME.IM che indaga cambiamento climatico, bombardamento mediatico e polarizzaz - facebook.com facebook